Les Bucks donnent la leçon aux Sixers avec un grand duo Giannis Antetokounmpo – Khris Middleton

Les Bucks prouvent une nouvelle fois qu’ils sont la meilleure équipe de l’Est en dominant avec la manière les Sixers sur le score de 119-98 dans le Wisconsin. Ils portent ainsi leur bilan à 48-8 alors que les Sixers voient leur série de 4 succès interrompue.

Milwaukee s’est appuyé sur son super duo de All-Stars : Giannis Antetokounmpo (31 points à 12/17 dont 2/5 à 3-pts, 17 rebonds et 8 passes) – Khris Middleton (25 points à 10/15 dont 2/6 à 3-pts, 9 rebonds). Robin Lopez et Eric Bledsoe ajoutent 12 points chacun et l’équipe shoote à 52.7% dont 14/41 à 3-pts alors qu’en face les Sixers arrosent : 35/100 aux tirs dont un 13/38 à 3-pts, à l’image du 5/18 (17 points) de Joel Embiid, du 3/10 de Tobias Harris (11 points) du 1/7 d’Al Horford (3 points) ou encore du 3/13 d’Alec Burks (8 points). Ben Simmons, touché au dos, n’a joué que 5 minutes.

Les Sixers se sont accrochés tant bien que mal en première mi-temps avant d’exploser au retour des vestiaires. Après 12 minutes les Bucks menaient 31-21 mais les Sixers ont fait l’accordéon dans le second dans le sillage d’Embiid et Korkmaz en revenant à un point, puis repoussés 11 avant de revenir à 3, et finalement à 6 à la mi-temps. En 3ème quart les Bucks ont haussé le ton sous l’impulsion de leur MVP. Ils ont inscrit les 7 premiers points de la seconde mi-temps et ont vu leur avance augmenter exponentiellement à la faveur d’un 35-16 qui a fait passer le score à 91-66 et finalement 93-73 après 3 quarts. Bien trop maladroit, Philly a été sans réaction.