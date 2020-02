Avec un LeBron James clutch et malgré un immense Jayson Tatum, les Lakers viennent à bout des Celtics

Les Lakers remportent le choc face aux Celtics, choc qui a tenu toutes ses promesses. Les Californiens l’emportent au finish 114-112 grâce à un panier clutch de LeBron James dans la dernière minute alors qu’Anthony Davis a fini le boulot sur la ligne des lancers. C’est la 5ème victoire de rang pour L.A. qui porte son bilan à 43-12 alors que Boston est à 39-17.

Les Lakers ont été menés par leur habituel duo LeBron James (29 ponts à 9/19 ont 4/10 à 3-pts, 8 rebonds et 9 passes) et Anthony Davis (32 points à 10/25 dont 3/5 à 3-pts, 13 rebonds, 3 passes et 2 contres) alors qu’en face Jayson Tatum égale son record en carrière mais n’a pas pesé en dernier quart. Il termine avec 41 points à 12/20 dont 4-7 à 3-pts alors que Jaylen Brown ajoute 20 points à 8/19 et Daniel Theis 16 points à 6/7.

Les Lakers ont parfaitement entamé la rencontre en menant 12-3 sous l’impulsion de LeBron et McGee. Mais Brown et Theis ont rapidement remis les Celtics dans le sillage, 18-17. Les Lakers ont fini fort en marquant les 8 derniers points grâce notamment à Kyle Kuzma, 28-19.

Les Lakers ont continué de dominer en second quart pour prendre plus de 10 points d’avance, 38-28, mais le show Jayson Tatum a démarré. L’ailier a enchaîné les paniers pour ramener Boston à 4 points, sur un 9-2, puis même à 3. Kuzma a redonné un peu d’air aux siens avec un shoot à 3-pts, mais tatum est revenu à la charge pour mettre Boston à un point avec 18 points à 7/8 dans le quart, puis Hayward et Brown ont égalisé à 54-54. Finalement les LAkers ont viré en tête sur deux lancers de LeBron,

Les Celtics ont pris la tête pour la première fois du match avec deux trois-points signés Daniel Theis et Marcus Smart, qui a initié un 9-2, 63-56. LeBron et Davis à 3-pts ont permis aux Lakers de résister un peu à la tempête alors que Tatum continuait son festival avec 15 points de plus dans le quart pour un score de 79-72. Puis les LAkers ont haussé le ton en défense et ont intercepté 3 ballons de suite et ils sont revenus à hauteur puis sont même passés devant sur un tir à 3-pts de KCP. Finalement sur un dernier panier de Theis les deux équipes ont conclu le quart sur un score de parité 87-87.

Boston a démarré le premier quart en inscrivant les 5 premiers points, mais Howard et LeBron ont répondu et Brown a permis aux Celtics de rester en tête avec deux paniers de suite, mais les Lakers ont trouvé des solutions à chaque attaque pour prendre les commandes 99-97. LeBron a tenté d’enfoncer le clou avec un shoot derrière l’arc, mais Brown a répondu, 102-101 avec 5 minutes à jouer. Les deux équipes ont multiplié les échecs et Tatum a fini par égaliser à 3 minutes du terme. Puis tout s’est enflammé avec un tir à 3-pts de Davis auquel Gordon Hayward a répondu par un shoot à mi-distance puis après un échec de Davis, Jaylen Brown a planté un shoot à 3-pts pour propulser Boston en tête 110-108 avec 77 secondes à jour. LeBron a obtenu deux lancers francs et n’en a rentré qu’un seul mais les Lakers ont récupéré la possession et le King a rentré un gros fadeaway. Dans la foulée les Celtics ont perdu le ballon et Davis a ajouté deux lancers de plus pour porter l’écart à 3 unités avec 12 secondes à jouer. Au jeu des lancers les Celtics ont obtenu une dernière chance mais Jayson Tatum a commis une faute offensive sur son dernier shoot, raté.