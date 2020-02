Les Mavericks déposent une réclamation

Suite à la polémique lors de la fin de match entre les Hawks et les Mavericks, ces derniers ont déposé une réclamation pour mauvaise application des règles selon le NY Times. Les Mavs souhaiteraient que la fin de rencontre soit rejouée avec Atlanta seulement deux points devant au score et un entre-deux.

Dallas va aussi demander à la ligue de revoir la toute première action de la rencontre, qui a coûté à Jalen Brunson une blessure à l’épaule.

A noter que c’est Adam Silver qui prend les décisions dans ces cas. Une décision qu’il prendra surement, c’est de mettre Mark Cuban à l’amende pour sa sortie sur Twitter.

The Dallas Mavericks, citing a "misapplication of the rules," have filed an official protest of Saturday's road loss to the Atlanta Hawks to the league office, @NYTSports has learned

