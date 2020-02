Fin de saison pour Jeremy Lamb

En voilà une mauvaise nouvelle pour les Pacers… Leur arrière Jeremy Lamb qui tournait depuis le début de la saison à 12,5 points, 4,3 rebonds et 2,1 passes décisives, ne rejouera plus avant la fin de l’exercice. Il s’est gravement blessé sur une réception pendant la grosse défaite des Pacers face aux Raptors, et souffre d’une entorse des ligaments croisés, d’une déchirure du ménisque latérale et d’une fracture au genou. De quoi le garder éloigné des parquets pendant de nombreux mois.

Indiana’s Jeremy Lamb has suffered a torn ACL, torn meniscus and fracture in his left knee. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 24, 2020