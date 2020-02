Greg Oden : « Les gars de 2m13 capables de tirer, dribbler et diriger l’attaque sont juste de bons joueurs de basket »

À la retraite depuis maintenant six ans, Greg Oden ne s’est pas complètement coupé du basket. Malgré ses gros problèmes de genou qui l’ont empêché de faire une vraie carrière (seulement 105 matchs joués, pour 8 points et 6,5 rebonds de moyenne), il participe à la Big 3 crée par Ice Cube. Et apparemment, il apprécie.

« J’essaie de rester en forme. Je suis un peu maigre donc c’est pour ça que j’ai l’air en forme. Je me sens bien, et je suis heureux d’avoir encore la chance de jouer au basket parce que j’ai eu des opérations au genou qui m’ont gardé loin des parquets pendant longtemps. Je remercie donc Ice Cube et tous les gens qui ont créé cette Big 3 de l’opportunité que j’ai de pouvoir jouer à nouveau. Et puis sur demi-terrain, en trois contre trois, c’est à mon avantage ! C’est gratifiant de pouvoir être compétitif à nouveau, et s’amuser. Avec des gars avec qui j’ai pu jouer par le passé en plus ou que j’ai admirés. Je peux voir ces gars, leur serrer la main… Juste pouvoir faire de la compétition, c’est très bien. J’aime le basket. Ma femme me dit toujours qu’elle va éteindre la télé, et je lui dis que je dois regarder, voir qui fait ci, qui fait ça… Pouvoir jouer contre ce genre de gars, j’aime ça. Particulièrement quand il y a Al Jefferson en face. Il m’a eu l’année dernière. C’était le premier match. Joe Johnson a aussi été complètement incroyable l’année dernière. J’ai pu voir Kosh Smith à nouveau, j’ai souvent joué contre lui à l’époque. C’est cool de jouer contre tout le monde en fait, j’apprécie juste. Tout le monde s’amuse, on rejoue au basket et on se fait aussi un peu d’argent. » Greg Oden.

Et à une époque où les intérieurs se mettent à tirer à trois points et sont de plus en plus polyvalents, lui ne veut pas dénaturer son jeu et va continuer à enfoncer ses adversaires à l’intérieur.

« Je vais bientôt retourner à la salle, et je vais tirer un trois-points cette année ! Je ne l’ai pas fait l’année dernière. En vrai, je ne vois pas pourquoi je devrais changer ce qui m’a permis d’être pris en première position de la draft. Ça peut paraître fun de passer la balle entre ses jambes, de tirer des trois points, mais quand on se fait piquer cette balle où qu’on fait des airballs, ce n’est pas marrant. Je vais continuer de faire ce que je sais faire. »Greg Oden.

Ce qui ne l’empêche pas d’être impressionné par les nouveaux intérieurs et leurs nouveaux skills, ainsi que par l’ultra small ball des Rockets.

« Je pense que c’est juste l’évolution normale des joueurs de basket. Maintenant il y a des gars de plus de 2m13 qui sont capables de dribbler, de diriger l’attaque, de tirer à trois points pour écarter le terrain. Et en plus ils peuvent aussi vous faire payer au poste et vous dunker sur la tronche ? Pour moi, ce sont juste des bons joueurs de basket. Je vois aussi ce que font les Rockets et c’est un vrai avantage pour eux parce qu’ils peuvent jouer vite. En tant que gars de 2m13, ça serait compliqué pour moi de défendre un backcourt comme ça. Mais de l’autre côté, quand vous avez un intérieur capable de tirer à trois points et de jouer au poste, il va dire : « OK PJ Tucker, essaie de défendre sur moi. » Ça sera compliqué pour eux, mais ils ont des gars dans l’équipe qui peuvent rendre ça possible. Je pense que Mike D’Antoni va faire marcher tout ça parce que c’est un très bon coach et ils ont des joueurs qui comprennent et peuvent s’adapter. Mais c’est pareil pour le reste de la NBA. Les autres équipes et joueurs vont s’adapter également. » Greg Oden.

Via The Full 48 et Hoopshype.