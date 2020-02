Les Raptors détruisent les Pacers ! Record de franchise

Alors que sur le papier le Raptors – Pacers semblait être une belle affiche, cela a tourné à la démonstration des champions en titre. Ils pulvérisent Indiana sur le score de 127 à 81, soit 46 points d’écart, plus gros écart de l’histoire de la franchise. Rien que dans le premier et le dernier quart l’écart total a été de 38 points.

6 Raptors scorent entre 12 et 17 points et l’équipe shoote à 51.1% dont 17/44 à 3-pts. Pascal Siakam signe 21 points à 12, Matt Thomas 17 points à 6/8 dont 5/7 à 3-pts, Kyle Lowry 16 points à 6/13, 7 rebonds, 11 passes et 5 interceptions. Serge Ibaka compile 15 points et 15 rebonds. En face les Pacers shootent à un terrible 32.6% et perdent 17 ballons perdus. Privés de Victor Oladipo, ils n’ont eu que 3 joueurs à plus de 10 points, dont 14 pour Domantas Sabonis et Aaron Holiday.

Il n’y a pas eu de match puisque les Pacers ont mis 5 minutes à marquer leur premier panier et Toronto en a profité pour mener 15-1 puis 32-6, game over…Indiana a inscrit seulement 12 points en premier acte et s’il y a eu du mieux en second quart,ils ont été limités à 20 points et à la pause Toronto comptait un matelas plus que confortable : 63-32. Il n’y a eu aucun suspense après la pause.