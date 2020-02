Accroché pendant une mi-temps, Denver fait le boulot en dernier quart

Pas de mauvaise surprise pour les Nuggets, qui ont fait le boulot face à des Wolves privés de leurs deux leaders D’Angelo Russell et Karl-Anthony Towns. Ils l’emportent 128-116 , retrouvent la victoire et confortent leur seconde place de la conférence avec 39 victoires et 18 défaites.

C’est le trio Paul Millsap (25 points à 9/11 ont 4/6 à 3-pts et 7 rebonds), Nikola Jokic (24 points à 11/14, 7 rebonds et 6 passes) et Jamal Murray (19 points à 8/14 dont 2/8 à 3-pts et 6 passes) qui ont guidé les Nuggets. Le banc a aussi été bon avec 13 points de Monte Morris et 12 de Jerami Grant. L’équipe shoote à un magnifique 58.9% aux tirs dont un 11/30 à 3-pts alors qu’en face les Wolves sont limités à 44.4% et 15 ballons perdus. Face à son ancienne équipe Malik Beasley signe 17 oints à 6/13 et 8 rebonds alors que Kelan Martin est le meilleur marqueur avec 21 points à 7/15 alors que Jordan McLaughlin signe 15 points et 10 passes.

Les Nuggets ont fait la course en tête quasiment tout le match mais ils ont mis du temps à se défaire de visiteurs accrocheurs. Malgré un Paul Millsap intenable, auteur de ses 6 premiers shoots et 68.2% de réussite, les Nuggets étaient menés 60-56 en milieu de second quart mais ont terminé fort avec un 15-3 pour mener 73-65 à la pause. Denver a fait la course en tête dans le 3ème mais sans pouvoir s’envoler et après 3 quarts Minnesota était à 10 points. Ces derniers ont inscrit 9 points de suite pour revenir à seulement 6 points mais Denver a répondu par un 22-2 fatal.