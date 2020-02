Chris Paul : « Aucune chance que je devienne coach »

Considéré comme un des joueurs les plus intelligents en NBA, Chris Paul est souvent parmi les joueurs cités lors du fameux sondage des GM pour devenir coach après leur carrière. Récemment CP3 a confié qu’il voulait jouer au moins 20 ans en NBA et on sait d’ores et déjà que sa reconversion ce ne sera pas dans le coaching :

« Aucune chance. C’est une question de temps. Je ne veux pas voyager de la sorte. Je veux bien sûr rester proche du basket. Je veux regarder tous les matchs, mais je veux être aussi avec mes enfants et ma famille. » CP3

Président du syndicat des joueurs, il est déjà actif en dehors des terrains, et il est par exemple investisseur dans un network nommé PlayersTV qui verra le jour en mars sur Samsung TV Plus et consacré aux athlètes.

« Je pense qu’une des choses les plus importantes c’est de pouvoir fournir du contenu à des gars qui autrement ne pourraient pas avoir leurs trucs sur ESPN ou d’autres plateformes. Ce qui est vraiment cool, c’est qu’à peu près tous ceux qui font du divertissement ou de la publicité utilisent des athlètes. C’est donc un endroit où le contenu peut être créé et une plateforme où les athlètes ont la possibilité de raconter des histoires. » CP3

Via NBA.com