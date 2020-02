Joe Lacob ne comprend toujours pas la décision de Kevin Durant : « Ça n’a aucun sens »

Fin juin Kevin Durant lâchait une bombe en annonçant son départ des Warriors, avec qui il a remporté deux titres, pour rejoindre les Brooklyn Nets, à peine playoffables, pour s’associer avec Kyrie Irving. 8 mois plus tard, le propriétaire des Warriors ne comprend toujours pas.

« Je ne peux pas me mettre en colère quand Kevin Durant – de qui je me sentais très proche – décide de partir. Ce qui pour moi, n’a aucun sens. Tu es avec la meilleure franchise du monde, et j’espère qu’il le pense. Gagner, jouer avec d’autres grands joueurs, une nouvelle salle. Pour moi, il avait toutes les raisons du monde de rester. Mais je ne vais pas être en colère après lui parce que c’est la vie et il a gagné ce droit. Et pour je ne sais quelle raison, il a décidé de partir. Je ne peux pas contrôler. J’ai essayé. » Joe Lacob