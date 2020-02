Danilo Gallinari : « Je voulais vraiment rester ici »

Avant la deadline il y a eu quelques rumeurs sur un possible transfert de Danilo Gallinari. Il y aurait notamment eu des discussions entre le Thunder et le Heat mais finalement l’Italien est resté dans l’Oklahoma pour son plus grand plaisir.

« Je voulais vraiment rester ici. Ça aurait été difficile de quitter une telle atmosphère, de super coéquipiers, un groupe qui gagne tant. Je voulais rester. » Gallinari

Cet été l’ancien Clipper sera free agent puisque son contrat signé en 2017 arrive à son terme.

« Je l’espère. Ce n’est pas le moment de discuter avec l’équipe. Mais cet été ça va être intéressant pour moi. Cela pourrait sans aucun doute être une super option pour moi de rester ici. » Gallinari

Avant ça il va y avoir les playoffs pour OKC, ce qui n’était pas attendu en début de saison. Gallo a déjà vécu l’ambiance très chaude de la Chesapeake Energy Arena en playoffs, mais en tant que visiteur. C’était en 2011 avec les Nuggets.

« Honnêtement je suis impatient. Je me souviens de ce sentiment en venant ici et en jouant contre eux, et je ne veux plus avoir ce sentiment. Je veux pouvoir expérimenter le fait de jouer pour OKC. Ça va être dingue. » Gallinari

Via Daily Thunder