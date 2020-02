Gros duel d’arrières cette nuit à Washington avec d’un coté Bradley Beal, qui signe un record en carrière et son second match de suite à au moins 50 points (55 points à 19/33 dont 8/13 à 3-pts) et de l’autre un Khris Middleton clutch, auteur des 9 derniers points des siens en prolongation et 40 points à 15/28 dont 2/8 à 3-pts.