Les Suns corrigent le Jazz dans l’Utah et le plonge dans le doute

Les temps sont difficiles pour le Jazz d’Utah, de nouveau battu, pour la 3ème fois de rang. Les hommes de uin Snyder subissent la loin des Suns devant leur public en s’inclinant 131-111. Cela permet aux Suns de continuer d’espérer un peu dans la course aux playoffs avec 24 victoires et 34 défaites alors que le Jazz cède du terrain sur la seconde place à l’Ouest avec 36 victoires et 21 défaites. Phoenix est à 5 matchs des playoffs et le Jazz à 3 matchs de la seconde place.

Les Suns ont fait passer une sale soirée à la défense du Jazz en shootant à 56.3% dont un superbe 12/20 de loin avec 24 ponts à 8/18 de Devin Booker, 22 points à 6/13 dot 2/3 à 3-pts de Ricky Rubio et 18 points à 7/13 de Kelly Oubre Jr. En face le Jazz a pu compter sur un grand Donovan Mitchell, auteur de 38 points à 11/19 dont 6/9 à 3-pts, mais me supporting cast n’a pas été à la hauteur avec 16 points à 4/10 de Bojan Bogdanovic, 13 points à 3/5 et 8 rebonds de Rudy Gobert et 14 points à 5/11 de Jordan Clarkson et 8 petits points de Mike Conley.

Pourtant ce match le Jazz l’a très bien démarré en scorant 35 points en premier quart pour mener 35-27, mais les Suns, en place en attaque, sont revenus rapidement à hauteur et les deux équipes ne se sont pas lâchées jusqu’au milieu du 3ème acte. Offensivement le Jazz n’a pas pu suivre le rythme, incapable de ralentir les Suns. Ces derniers ont profité de la première baisse de régime des locaux pour passer un 19-7 à cheval entre le 3ème et le dernier quart sous l’impulsion de Jevon Carter et Kelly Oubre Jr.. Utah a alors sombré et les Suns se sont envolés pour prendre plus de 20 points d’avance, 124-103 puis 129-105.