Un Bradley Beal monumental pousse les Bucks dans leurs derniers retranchements mais Khris Middleton était trop clutch !

49ème victoire de la saison pour les Bucks, mais que ce fut dur ! La meilleure équipe de la ligue a eu besoin d’une prolongation pour venir à bout de Washington alors qu’elle contrôlait le match en ayant compté 20 points d’avance après la pause. Ils l’emportent 137-134 grâce à Khris Middleton, auteur des 9 derniers points des siens, et portent leur bilan à 49-8 alors que Washington continue de perdre du terrain dans la course aux playoffs avec 20 victoires et 36 défaites.

Khris Middleton (40 points à 15/28 dont 2/8 à 3-pts) a mené les Bucks dans un duel de folie face à Bradey Beal, qui signe lui son second match de suite à au moins 53 points (55 points à 19/33 dont 8/13 à 3-pts. Giannis Antetokounmpo a lui été sorti pour 6 fautes et est limité à 25 minutes pour 22 points à 8/12, 14 rebonds, 2 passes et 8 ballons perdus, mais Eric Bledsoe fait le job avec 23 points à 7/11 dont 4/6 à 3-pts, 7 rebonds et 10 passes. Milwaukee shoote à 57% dont un joli 17/37 de loin, mais perd la bagatelle de 21 ballons avec seulement 4 rebonds offensifs. Shabbazz Napier a sorti aussi son match avec 27 points à 10/17.

Pendant une trentaine de minutes le scénario de ce match était celui attendu avec des Bucks dominateurs et en contrôle avec 20 points d’avance en 3ème acte, mais avec un Giannis mis en difficulté par ses fautes (il a été expulsé à 1’33 de la fin du temps réglementaire) et un Bradley Beal incandescent, Washington a grappillé petit à petit son retard. Ce dernier a inscrit 22 points en dernier quart dont 17 de suite et sur un tir à 3-pts il a propulsé les locaux en tête 123-121 avec 1’01 à jouer. Bledsoe a égalisé sur la ligne des lancers après un échec de Beal, imité par Middleton. Lopez a contré Hachimura à la dernière seconde pour envoyer le match en prolongation.

Middleton a inscrit les 9 derniers points des siens en prolongation dont un gros tir à 3-pts à 30.2 secondes de la fin pour porter le score à 135-132. Après deux lancers de Beal, Middleton a été envoyé sur la ligne et mis les deux puis au buzzer Troy Brown Jr. a échoué.