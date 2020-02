Un 1er quart dévastateur et les Clippers retrouvent la victoire contre Memphis !

Paul George (ischio) de retour et Kawhi Leonard en mode maestro express, les Clippers ont mis fin à leur série de 3 défaites en dominant sans trembler les Grizzlies au Staples Center lundi soir, 124-97. Le premier quart-temps a été dévastateur pour Ja Morant (16 points à 7/13, 1 passe) et ses coéquipiers, victimes d’un 40-14 sur les 12 premières minutes !

Leonard, auteur de 10 points dans le 1er quart, a terminé meilleur marqueur de Los Angeles avec 25 points à 10/17, 8 rebonds et 3 passes, devant Montrezl Harrell (22 point à 9/11, 3 rebonds et 2 contres en sortie de banc). George a lui été maladroit avec 7 points à 3/11, 4 rebonds et 4 passes. L’équipe, à 16/37 à 3-points (contre 7/27), a terminé le match avec 33 passes décisives (contre 18) et 50% de réussite aux tirs (contre 41.6%).

Du côté de Memphis, menés de jusqu’à 37 points et pour qui 2 autres joueurs homis Morant ont atteint les 10 points, c’est une 3ème défaite de rang.