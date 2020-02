Admiratif de Vanessa Bryant, LeBron James essaie d’aller de l’avant : « On ne fait jamais complètement le deuil » 

La cérémonie hommage à Kobe Bryant et sa fille Gianna, une célébration de la vie, a été pour beaucoup un moment difficile à vivre, très émouvant. C’est le cas pour LeBron James

« Émotionnellement j’étais une vraie loque, comme tout le monde. Ça a été une nouvelle journée difficile pour nous tous. Vous m’avez vu en parler ces derniers temps quand vous m’avez questionné sur le sujet et c’est toujours difficile d’en parler. J’essaye de ne pas revenir dessus. C’est dur, tout simplement. » LeBron

On ne sait pas si le King était présent comme beaucoup de stars et de légende, et il a refusé d’en dire plus

« Je respecte vos questions, c’est certain, mais c’est très émouvant. Ça a été une journée remplie d’émotions. Une journée très difficile pour moi, pour ma famille et tous ceux concernés. Il y a une chose qui ressort, c’est à quel point Vanessa est forte, puissante et courageuse. Se tenir debout comme elle l’a fait, faire le discours qu’elle a fait. Je la salue. Mes pensées vont à sa famille. C’était une journée très difficile. Évidemment c’était une célébration, mais un aussi un jour très difficile pour nous tous. Donc j’apprécierais si nous pouvions passer au match de ce soir, ce serait super. » LeBron

Quand on lui demande si cette cérémonie permet de faire le deuil, il rétorque

« On ne fait jamais complètement le deuil. Jamais. Nous allons continuer de perpétuer son héritage, et nous allons continuer d’avoir le cœur lourd, empli de tristesse et de bonheur pour sa famille qui est encore là. » LeBron

et il ne cache pas qu’il aimerait arrêter de parler de la tragédie.

« Je ne veux pas continuer sans cesse de revenir sur ça. Je pense que ce n’est pas juste et pas juste envers sa famille alors qu’ils essaient d’aller de l’avant. Nous essayons tous d’aller de l’avant, tout en sachant qu’il est avec nous. J’ai son maillot dans mon vestiaire. Mais cela me met dans un état d’esprit compliqué quand on en parle. J’essaye d’arrêter, si vous pouviez respecter ça. » LeBron

