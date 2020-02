Daniel Theis, l’homme de l’ombre des Celtics, mis à l’honneur; Brad Stevens : « Il en fait beaucoup pour l’équipe »

Il est l’un des joueurs discrets qui permettent de faire briller leur franchise, Daniel Theis est un titulaire à Boston où il contribue grandement dans l’ombre à faire fonctionner la machine. Cette année, l’allemand compile en moyenne 8,8 points, 6,5 rebonds, 1,6 passe décisive ainsi qu’1,3 contre par match. Ces statistiques ne rendent pas forcément honneur à l’apport et au travail de l’Allemand

Ces dernières semaines, Boston s’est montré très en forme et Brad Stevens en a profité pour saluer le travail de l’ombre de son joueur après la victoire contre Portland.

« Ce n’est pas toujours marrant d’être celui qui court et fait des écrans, ne touche pas le ballon puis revient en défense. » A déclaré Stevens. « Mais c’est ainsi que les équipes fonctionnent. Ses écrans sont excellents, ses courses vers le cercle aussi. Il est généreux et altruiste. Je salue ça autant que les statistiques. Sa vision du jeu est très bonne. Ses déplacements sont superbes. Et il est très altruiste. Il en fait beaucoup pour l’équipe. »