Arrivée imminente à la tête des Knicks pour Leon Rose

C’est dans les cartons depuis plusieurs semaines et l’arrivée de Leon Rose aux Knick devrait enfin être officialisée dans les jours qui viennent. Le NY Times rapporte que Rose prendra le poste de président de la franchise dimanche. Il va remplacer Steve Mills, viré il y a trois semaines. Ils voulaient mettre à la tête du front office un agent comme l’ont fait les Warriors et les Lakers avec Bob Myers et Rob Pelinka.

Rose est un agent réputé en NBA puisqu’il représente Chris Paul, Joel Embiid, Karl Anthony Towns, ou encore Mike Conley.

A voir ce qu’il adviendra de Scott Perry, actuellement GM.

Leon Rose will start in his new role as Knicks president March 1 — this Sunday — @NYTSports has learned

— Marc Stein (@TheSteinLine) February 26, 2020