40 points à 17/27, 8 rebonds et 6 passes, LeBron James est devenu le 4ème Laker de l’histoire (après Kareem Abdul-Jabbar, Elgin Baylor et Kobe Bryant) à marquer au moins 40 points après l’âge de 35 ans cette nuit contre les Pelicans. Le King n’a pas perdu un seul match (18-0, meilleur total de l’histoire dans des matchs à 30 ou plus) après avoir scoré minimum 30 points cette saison.