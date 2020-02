Jayson Tatum écoeure Portland à coup de 3-points (record en carrière), 40ème victoire pour Boston

Toujours sans Damian Lillard (aine), les Blazers n’ont pas pu suivre le rythme imposé par Jayson Tatum et les Celtics, vainqueurs 118-106 de Portland (26-33) cette nuit. L’ailier All-Star a inscrit 36 points (14/22, 5 rebonds, 2 contres) et battu son record de 3-points en carrière avec 8 réussites de loin sur 12 tentatives, et a été accompagné par les 24 points (8/19, 7 rebonds) de Jaylen Brown.

Les Celtics – sans Kemba Walker, touché au genou -, qui alternent victoires et défaites depuis 4 matchs, sont 3èmes à l’Est derrière Milwaukee et Toronto avec cette 40ème victoire en saison.

Tatum a inscrit 26 points en seconde mi-temps, son équipe a pris jusqu’à 19 points d’avance dans le dernier quart face à C.J. McCollum (28 points, 10 passes) et Hassan Whiteside (18 points, 19 rebonds). En tête 17-12 en début de rencontre, les hommes de Terry Stotts ont vite été rattrapés 28-24 à la fin du 1er quart-temps, où Marcus Smart a inscrit 3 tirs à 3-points. L’écart est monté à 11 points mais Portland s’est rapproché (47-44) avant une réponse de Brown de loin puis un dunk de Tatum. À la pause, Boston était devant 56-48, emmené par les 15 points de Brown. Après un 3ème quart dominé 29-22, Tatum a donné 19 points d’avance aux siens (98-79) sur un 3-points. Un autre tir primé lui a définitivement permis d’inviter les fans locaux à quitter le Moda Center à moins de 3 minutes de la fin (111-94).