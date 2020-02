LeBron James : « Le basket d’aujourd’hui colle parfaitement à son jeu »; Zion Williamson seul dans l’histoire avec Melo

Interrogé à de multiples reprises sur son premier match face à LeBron James après la défaite des Pelicans à Los Angeles mardi soir, Zion Williamson a fini par gentiment faire remarquer aux journalistes qu’ils le forçaient un peu à se répéter :

Si James a marqué 40 points (17/27, 8 rebonds, 6 passes) en repartant avec la victoire, le rookie n’a pas démérité avec 29 points à 8/18 (13/19 aux lancers-francs), 6 rebonds, 3 passes et 1 interception en pas loin de 33 minutes.

« Le gamin (29 points à 8/18, 6 rebonds et 3 passes, ndlr) est spécial. On le sait tous. Chaque match est une opportunité pour lui de progresser et d’apprendre. Mais dans le basket d’aujourd’hui, où c’est une course sur piste avec un rythme très élevé et un jeu très rapide, ça colle parfaitement à son jeu. Le basket d’aujourd’hui colle parfaitement à son jeu. Et la façon dont ils (les Pelicans) jouent lui va parfaitement aussi, ils poussent le ballon et essaient de scorer sur les 8 premières secondes… Donc oui le gamin est spécial, ils en tiennent un bon avec lui. » LeBron James

Williamson, qui jouait contre les Lakers son 13ème match NBA, reste sur 9 rencontres consécutives à au moins 20 points. C’est la plus longue série de matchs à 20 points pour un joueur de 20 ans ou moins dans l’histoire de la ligue, à égalité avec Carmelo Anthony, qui l’a fait deux fois. Aucun autre joueur ne se trouve dans cette liste.

Lonzo up top to Zion in #PhantomCam!@Zionwilliamson finishes with 29 PTS, giving him 20+ in NINE consecutive games. #NBARooks #WontBowDown

He joins Carmelo Anthony as the only players 20 years old or younger to record 20+ points in nine straight games. pic.twitter.com/jSl2lEvKDc

— NBA (@NBA) February 26, 2020