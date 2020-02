LeBron James : « Quasiment toutes les équipes ont fait ça cette année, donc j’essaie simplement de les faire payer »

Devenu cette nuit le 4ème Laker de l’histoire à marquer au moins 40 points (son record en saison, au passage) à 35 ans ou plus, LeBron James a aussi vécu sa première confrontation avec le rookie sensation Zion Williamson mardi soir au Staples Center. À 17/27 aux tirs, le Laker a porté les siens vers une victoire 118-109 sur New Orleans, en compilant aussi 8 rebonds et 6 passes. Il a aussi rentré 5 de ses 11 tentatives à 3-points dans cette 6ème succès d’affilée de Los Angeles.

« Je lisais simplement la défense. Ils sont passés en-dessous de beaucoup de nos pick-and-rolls. Quasiment toutes les équipes ont fait ça cette année, donc j’essaie simplement de les faire payer. J’ai rentré quelques trois-points puis je suis montré agressif sur le reste du 3ème quart-temps. » LeBron James

À ses côtés, Danny Green s’est montré très précieux avec ses 17 points à 5/9 de loin alors qu’Anthony Davis bien que très complet et impressionnant en défense (21 points, 14 rebonds, 3 rebonds, 6 contres) a été maladroit (6/21). Au rayon highlights, il y a eu son dunk main droite autoritaire avec prise d’appuis juste après les pointillés sur un service artistique entre les jambes d’Alex Caruso (8 points, 8 passes) dans le 2ème quart-temps.

« Je lui disais : ‘J’arrive au milieu, j’arrive au milieu’. C’était à lui de décider quelle passe il voulait faire, mais il l’a faite dans les temps, bien précise, entre ses jambes et je savais que je devais essayer de monter. Je n’ai pas vu Josh Hart. Une fois qu’AC l’a envoyé, il s’est écarté et c’est après que j’ai vu Josh Hart, j’ai essayé de finir et j’y suis arrivé. » LeBron James

Les Lakers sont invaincus en 3 matchs face aux Pelicans cette saison.

via L.A. Times