Tilman Fertitta : « Personne d’entre nous ne craint L.A., les Clippers ou Denver comme nous craignions Golden State »

Depuis quelques saisons les Rockets n’ont qu’une chose en tête remporter un titre et ils font tout pour, quitte à chambouler leur effectif comme ils l’ont fait cet été ou encore ces dernières semaines. Le propriétaire Tilman Fertitta est en tout cas très content de son équipe.

Alors que leur route était barrée ces dernières années par les Warriors, cette fois c’est plus ouvert à l’Ouest, d’où sa confiance.

« Je pense que Milwaukee est bien au-dessus de tout le monde. Il nous faut juste avoir l’avantage du terrain lors des premier et second tours et voir ce qui se passer. Personne d’entre nous ne craint L.A. ou les Clippers ou Denver comme nous craignions Golden State. Ce n’est pas comptable à la peur que nous avions vis-à-vis d’eux. Nous pourrions facilement remporter l’Ouest cette année comme être sortis dès le premier tour. Les deux équipes de L.A, Denver et Houston, nous sommes tous d’excellentes équipes. Cela se joue souvent à l’équipe qui prend feu ou qui met un shoot. Nos chances sont meilleures que jamais. » Fertitta