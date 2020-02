Mike Conley relégué sur le banc

Selon The Athletic le Utah Jazz prévoirait un changement de 5 majeur ce soir pour la rencontre face aux Boston Celtics. Mike Conley devrait perdre sa place de titulaire pour démarrer sur le banc au profit de l’ailier Royce O’Neale.

En l’absence de Conley le 5 avec O’Neale, excellent défenseur, avait fonctionné, avec notamment Joe Ingles plus dans un rôle de créateur et surtout avec plus de responsabilités.

Récemment Utah est en difficulté, notamment pour défendre les scoreurs extérieurs adverses et O’Neale va s’atteler principalement à cette tâche. Utah espère sans doute que le duo Conley – Jordan Clarkson fasse des dégâts face aux 5 adverses.

C’est un aveu que cela ne fonctionne pas avec Mike Conley, méconnaissable depuis son arrivée dans l’Utah. Il tourne à seulement 13.4 points à 39.4% dont 35.2% à 3-pts, 3.2 rebonds et 4.1 passes en 34 rencontres. Avec lui le Jazz affiche un bilan de 19 victoires et 15 défaites contre 17-6 sans lui.