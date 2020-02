Bloqués par la situation en Chine, les joueurs américains ne peuvent pas signer en NBA

Plusieurs anciens joueurs NBA ayant signé en CBA sont dans l’attente la plus totale. En effet la ligue chinoise est actuellement au point mort suite à l’apparition du Coronavirus.

Ainsi on apprend par ESPN que l’ancien Wizard Chasson Randle, a été empêché de signer deux contrats de 10 jours avec des équipes NBA en raison de son contrat avec son équipe en Chine.

En raison de l’épidémie, la CBA a suspendu ses activités après les matchs le 21 janvier. Il semblerait que la ligue chinoise a l’intention de reprendre ses activités le 1er avril, mais cela n’a pas été confirmé. La plupart des joueurs Américains sont retournés aux Etats-Unis pour reprendre l’entraînement en attendant des nouvelles de la CBA sur la reprise du championnat. Pour que ces joueurs puissent retourner en NBA ou en G-League, ils doivent obtenir une fin de contrat avec leur club ainsi qu’une lettre d’autorisation de la FIBA.

C’est le cas de Chasson Randle donc, qui n’a pas pu obtenir ces deux papiers et qui doit patienter à présent jusqu’à que la CBA donne des nouvelles. Cela pose un problème pour l’agent du joueur, Darrell Comer qui a expliqué que son joueur ne recevait plus de salaire.

« Ses paiements sont actuellement en retard sans qu’aucune date ne soit prévue pour le versement de son salaire. » A déclaré Comer. « On lui a offert la possibilité de signer des contrats de 10 jours avec des équipes NBA, mais Tianjin a refusé son autorisation de la FIBA malgré le fait que les contrats de 10 jours expireront avant toutes les dates prévues de reprise. On empêche non seulement Chasson de gagner de l’argent, mais aussi de poursuivre sa carrière de joueur NBA. Nous prenons la parole pour sensibiliser à ce problème injuste pour Chasson, mais aussi pour les autres joueurs talentueux qui sont de retour de Chine et qui pourraient bientôt connaître des problèmes similaires.”