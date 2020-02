Pascal Siakam : travailler dur, c’est la recette de la réussite pour Spicy P

Si Pascal Siakam a décroché l’an dernier le trophée de meilleure progression (MIP), ça n’est certainement pas en se tournant les pouces. Le Camerounais est en effet connu pour être un monstre de travail.

Année après année, l’intérieur des Raptors a continué sa progression grâce à un travail acharné, gommant petit à petit les faiblesses de son jeu. À 25 ans, il fait déjà partie du gratin de la NBA, décrochant au passage sa première sélection au All-Star Game.

« J’adore le fait de ne pas savoir faire quelque chose parce que ça me permet de passer des heures dessus a le travailler pour ensuite devenir bon là-dedans. Ça fait du bien, et j’aime vraiment ça. J’adore le fait de pouvoir aller sur le parquet, faire deux dribbles, me tourner, mettre le tir et que le défenseur se dise ‘Put*** no.’ Il ne sait pas combien d’heures j’ai passées à essayer de mettre ce tir. » Pascal Siakam