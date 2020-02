Programme NBA : Les Celtics enchaînent dans l’Utah; Les Clippers à Phoenix; Nouveau duel Harden – Morant

9 matchs vous attendent ce soir en NBA mais il faut l’avouer, rien de bien excitant si ce n’est le Jazz – Celtics qui clôturera la soirée ou encore le Rockets – Grizzlies. Les Clippers seront eux à Phoenix et on aura un derby texan entre les Spurs et les Mavs..

01h00 : Cleveland Cavaliers – Philadelphie 76ers

01h00 : Charlotte Hornets – New York Knicks

01h00 : Washington Wizards – Brooklyn Nets

01h30 : Atlanta Hawks – Orlando Magic en direct sur beIN Max 4

01h30 : Miami Heat – Minnesota Timberwolves

02h00 : Houston Rockets – Memphis Grizzlies

02h30 : San Antonio Spurs – Dallas Mavericks

03h00 : Phoenix Suns – Los Angeles Clippers

04h30 : Utah Jazz – Boston Celtics en direct sur beIN Sports 3