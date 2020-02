Terry Stotts ne serait pas menacé

Finalistes de conférence la saison passée, les Portland Trail Blazers avaient de très grandes attentes pour cette saison, mais ils sont en train de galérer, minés par les blessures. Actuellement ils pointent en 9ème position à l’Ouest à 2.5 matchs des Grizzlies et il ne sera pas simple d’accrocher la post-season. Ne pas s’y qualifier serait bien sûr un cuisant échec.

Cependant, si cela venait à se produire, The Athletic rapporte que Terry Stotts ne serait pas en danger. Pas forcément surprenant compte tenu des circonstances alors que depuis des années la franchise exprime sa confiance en Stotts. Ce dernier est en poste depuis 2012-13, et seuls Gregg Popovich, Erik Spoelstra et Rick Carlisle sont en poste depuis plus longtemps.