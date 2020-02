Elie Okobo et les backups des Suns à la mène dans le flou; Monty Williams : « Maintenant c’est : Va sur le parquet et sois performant ! »

Malgré qu’il ait pris part à 48 rencontres cette année pour 13 minutes passées sur le parquet en moyenne, le meneur français des Suns, Élie Okobo n’a pas toujours la garantie d’avoir un temps de jeu régulier ou même parfois d’entrer sur le terrain.

« J’ai le sentiment que c’est basé sur la façon dont j’ai joué le match d’avant. J’imagine, je ne sais pas. » Élie Okobo

Pourtant, la rotation au niveau du poste de meneur ne semble pas clairement définie derrière Ricky Rubio et Devin Booker. Il y a un partage des rôles entre Jevon Carter (14 minutes), Ty Jerome (11 minutes) et donc Élie Okobo (13 minutes). Mais d’après Monty Williams, ce n’est plus le moment pour parler temps de jeu.

« À ce moment de la saison, il n’y a pas de place pour les discussions sur le temps de jeu. Nous avons travaillé ça toute l’année. Maintenant, il est temps de jouer. Si vous ne savez pas ce que je demande en février ou début mars, c’est que vous n’avez pas prêté attention à ce que j’ai pu dire. Maintenant, c’est ‘Va sur le parquet et sois performant.’ C’est ce que font les pros. Être capable de produire quelque chose chaque soir et que l’équipe sache qu’elle peut compter sur vous, c’est être un pro. C’est ce dont nous avons besoin au poste de meneur. » Monty Williams

Ricky Rubio, désormais vétéran du haut de ses 9 saisons dans la ligue, avoue qu’il est lui aussi passé par ces moments-là. Pour autant, les joueurs concernés ne doivent pas le prendre personnellement et continuer de travailler dur.

« Je sais qu’il y a des matchs où tu ne joueras pas. Ou bien certains où tu vas rentrer en jeu, faire quelques erreurs et ne plus revenir sur le parquet. Mais ça ne veut pas dire que le coach ne compte pas sur toi. C’est juste que nous devons gagner. Mais en même temps, tu es en NBA. Tu dois gagner ta place dans cette ligue. Tu dois travailler dur pour mériter tes minutes. Comme j’ai pu le faire. Je continue de travailler dur pour les garder. » Ricky Rubio

Pour Monty Williams, l’équation est simple, ceux qui sont sur le terrain sont ceux qui sont les plus performants.

« Je dois quelque chose à cette organisation, donc à ce moment de la saison, je dois mettre sur le terrain les joueurs qui seront performants. Vous avez vu des éclairs d’Élie [Okobo], des éclairs de Ty [Jerome], de Jevon [Carter]. Pour être un professionnel, cette lumière doit rester allumée, ça ne doit pas rester que des éclairs. » Monty Williams

