Avec un super Evan Fournier, clutch, Orlando confirme et fond sur les Nets

Seconde victoire de suite pour le Magic, qui domine les Hawks à Atlanta 130-120 pour revenir à seulement 0.5 match des Nets avec un bilan de 26-32. Leur avance est désormais de 4.5 matchs sur les Wizards 9èmes, qui ont battu justement Brooklyn.

L’homme du match n’est autre qu’Evan Fournier, qui signe 28 points à 11/18 dont 2/7 à 3-pts, 4 rebonds, 5 passes et 2 interceptions, bien aidé par Aaron Gordon (25 points à 9/14 dont 3/4 à 3-pts, 10 rebonds, 6 passes et 3 contres, Nikola Vucevic (17 points à 8/15 et 12 rebonds) ou encore Mo Bamba (15 points à 3/4 à 3-pts et 10 rebonds). Les Floridiens shootent à 49% dont un bon 14/32 de loin, 13 rebonds offensifs et seulement 8 ballons perdus, la recette du succès. Les Hawks, moins en réussite et malgré un super duo Trae Young (37 points à 10/27 dont 4/12 à 3-pts et 11 passes) – John Collins (26 points à 11/19 dont 3/5 de loin et 7 rebonds), ont fini par céder après la pause.

La première mi-temps a été très équilibrée, chaque équipe prenant tour à tour la tête ce jusqu’au début du 3ème. Devant 75-68 grâce à Young, Collins et Huerter, Atlanta a encaissé un cinglant 29-9 sous l’impulsion d’un Gordon intenable ! Il a planté 18 points à 6/8 dans le quart. Orlando a entamé les 12 dernières minutes avec 8 points d’avance et a tenu jusqu’au bout malgré plusieurs retours à 4 points des locaux grâce à un super Evan Fournier, auteur de 14 points dans le quart et de shoots capitaux.