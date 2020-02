Les Cavaliers gagnent encore en profitant de Sixers décimés avec la sortie de Joel Embiid

4ème victoire en 5 matchs pour les Cavaliers, qui enchaînent depuis l’arrivée à la tête de l’équipe de JB Bickerstaff. Cette nuit ils ont dominé devant leur public les Sixers sur le score de 108-94 pour porter leur bilan à 17-4 alors que Philly manque l’occasion de recoller au groupe de tête avec 36-23.

Déjà privés de Ben Simmons, les Sixers ont perdu Joel Embiid dès le premier quart, touché à l’épaule. Menés par un excellent Collin Sexton (28 points à 9/16), un Tristan Thompson solide (14 points et 13 rebonds) et un bon banc avec 25 points à 11-14 en combiné de Larry Nance Jr. et Matthew Dellavedova, les Cavaliers ont fait la couse en tête quasiment de bout en bout. Il faut dire que Philly rentre seulement 40.4% de ses tentatives, contre plus de 52% pour Cleveland. En l’absence d’Embiid et Simmons, Tobias Harris (11 points à 4/13) et Al Horford (10 points à 4/10) n’ont pas été la hauteur.

Les Cavs ont compté jusqu’à 20 points d’avance et ont bien résisté au retour des visiteurs dans le dernier acte. Ils sont revenus à 5 unités, mais Cleveland a répliqué par un 10-4 pour se redonner de l’air et filer vers la victoire.