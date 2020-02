Bradley Beal : « La ligue ne veut pas non plus que je marque 50 pts apparemment, j’ai eu un contrôle antidopage aujourd’hui »

Après deux matchs consécutifs à minimum 50 points, Bradley Beal s’est quelque peu « refroidi » cette nuit contre Brooklyn, même s’il a marqué 30 points (5 rebonds, 5 passes) dont 17 dans le dernier quart-temps avant de trouver Jerome Robinson pour la victoire, ce qui a mis fin à la série de 3 défaites de Washington. Après le match, il est revenu sur un rapide échange qu’il a eu durant la rencontre avec celui qui avait la lourde tâche de défendre sur lui, Garrett Temple.

« Oui on a parlé, j’ai dit ‘vous faites une box-and-one , j’y crois pas, on est au lycée ou quoi ?’ et il m’a répondu ‘merde, je ne vais pas te laisser marquer 50 points’. La ligue ne veut pas non plus que je marque 50 points apparemment, j’ai eu un contrôle antidopage aujourd’hui. » Bradley Beal

Beal had back-to-back 50 point games, so the Nets pulled out the box-and-1 and the NBA drug tested him 😅 pic.twitter.com/zLS1ocGJxL

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) February 27, 2020