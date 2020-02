Une première depuis Kobe Bryant pour Bradley Beal : « Cela montre bien ce que représentait Kobe »

Décidément, les clins d’œil continuent de se succéder depuis le décès de Kobe Bryant. Hier, le Staples Center était occupé pour rendre un dernier hommage émouvant à Kobe avec des discours de sa femme Vanessa, mais aussi de Rob Pelinka, Shaquille O’Neal et Michael Jordan. Bradley Beal lui de son côté en a profité pour réaliser un exploit rare en inscrivant encore une fois plus de 50 points en back-to-back. Une première depuis le Black Mamba en 2007 qui avait inscrit 60 et 50 points en 24 heures contre Memphis et la Nouvelle Orléans.

Malgré la défaite contre Milwaukee 137-134 hier, Bradley Beal s’est réjoui d’une telle prouesse qu’il n’avait même pas réalisé dans sa tête jusque-là.

« Oh, c’est fou. » A déclaré Beal. « Je ne savais pas ça. Mais cela montre bien ce que représentait Kobe. C’était sa motivation, et la cérémonie d’aujourd’hui a fait revenir les sentiments, les larmes. J’étais juste concentré, et je m’amusais. C’était probablement le match le plus fun auquel j’ai pu participer. »

Face aux Bucks, Beal a envoyé 55 points à 58 % de réussite, dont un joli 8 sur 13 à longue distance. Autant dire que le sniper des Wizards était en feu. Toutefois, il a eu l’occasion de clôturer le match mais il a préféré passer la balle à son coéquipier, Rui Hachimura qui s’est fait contrer par Lopez.

« J’aurais probablement dû tirer à la fin du match. » A déclaré Beal. « Rui était très ouvert. J’aurais dû lui faire une passe rapide. Je l’ai en quelque sorte lobé, alors je l’ai mis en situation difficile. »

Même si l’exploit est rare, Bradley Beal ne veut pas jubiler autant que ça, il a une tout autre idée en tête.