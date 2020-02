Carmelo Anthony grand fan de Jayson Tatum : « Je l’adore tout simplement »

Brillant cette saison, Jayson Tatum est réellement en train de s’imposer comme une star montante à son poste. Nombreux sont les joueurs à être fans du jeune Celtic, dont Carmelo Anthony qui ne s’est pas gêné après la rencontre perdue face aux Celtics pour saluer le talent du jeune ailier.

« Je l’adore. » A déclaré Melo . « C’est un gars qui s’impose en NBA et nous en sommes tous témoins, nous le constatons tous. J’aime son jeu, j’aime le regarder jouer. J’ai pu avoir plusieurs discussions avec lui, avoir la chance de mieux le connaître en tant que personne d’abord, mais son jeu parle de lui-même, et il continue à s’épanouir. »

Le jeu de Tatum qu’adore Melo est avant tout le fruit d’une admiration pour Carmelo selon l’ailier All-Star.

« Mec, Melo, à part Kobe, Melo était l’un de mes trois joueurs préférés. » A déclaré Tatum. « J’ai grandi en le regardant et en étudiant son jeu. J’étais l’un de ses plus grands fans. J’ai pu passer un peu de temps avec lui cet été avec Jordan Brand. Je l’ai vraiment admiré pendant ma jeunesse. »

Le fait d’être un mentor en quelque sorte pour Carmelo est une grande fierté, il explique que cela montre bien l’impact qu’il a eu dans sa carrière.

« Cela en dit long, cela me fait apprécier ce que je fais et ce que j’ai pu faire tout au long de ma carrière. » A déclaré Anthony à propos de l’admiration de Tatum. « Le simple fait de pouvoir aller sur le terrain et de jouer mon jeu est une bonne chose. Pour les gars, le fait de reconnaître mon jeu, de l’admirer et de vouloir l’étudier c’est une immense fierté. C’est super de se dire qu’on peut en quelque sorte transmettre ce savoir à la jeune génération. »