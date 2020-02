Joel Embiid rejoint l’infirmerie

Joel Embiid a dû quitter ses coéquipiers dès le premier quart face aux Cavaliers, touché à l’épaule gauche. Il souffre d’une entorse à l’épaule mais va passer de plus amples examens dans la journée, notamment une IRM, pour en savoir plus sur la sévérité. On ne sait pas s’il pourra être présence ce soir face aux Knicks.

« Je suis en quelque sorte prisonnier des informations du staff médical. Je n’ai pas encore pris des nouvelles. Je ne suis pas certain de ce qu’il a. » Brett Brown

Déjà privés de Ben Simmons, les Sixers se sont inclinés face aux Cavaliers et il faut espérer que l’absence du Camerounais soit de courte durée car Philly continue de piétiner.

Joel avait planté 49 points lundi face aux Hawks et tourne à 23.8 points et 12 rebonds cette saison.