En feu et avec un super duo, les Rockets désossent les Grizzlies

Battus par les Grizzlies il y a 5 semaines, les Houston Rockets ont pris leur revanche, et de quelle manière. Devant leur public les hommes de Mike D’Antoni ont écrabouillé les jeunes Grizzlies 140 à 112 pour porter leur bilan à 38-20 alors que Memphis s’incline pour la 4ème fois de suite.

James Harden (30 points à 9/16 dont 7/12 à -et 7 rebonds) et Russell Westbrook (33 points à 15/24, 9 rebonds, 8 passes et 4 interceptions) ont fait des misères aux Grizzlies, qui n’ont jamais pu ralentir l’attaque texane, qui termine à 55.9% aux tirs dont un énorme 23/50 à 3-pts. Austin Rivers n’est pas en reste avec 23 points à 9/12 alors qu’en face Memphis a été à la peine offensivement avec seulement 39.8% de réussite dont un 13/39 de loin à l’image du 9/26 de Dillons Brooks, du 5/13 de Ja Morant ou du 2/10 de Tyus Jones.

Memphis s’est accroché 7 minutes avant d’exploser en vol, incapable de ralentir les Rockets, qui ont planté 35 points en premier quart et 38 points en second. À la faveur d’un 21-3 pour finir le premier acte Houston a fait le break et n’a plus jamais regardé derrière. Au retour des vestiaires ils ont plié l’affaire sur un 9-0 en moins de 80 secondes : 82-47.