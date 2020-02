Avec un Luka Doncic au sommet de l’histoire de la franchise et un super Kristaps Porzingis, les Mavs font plier les Spurs

Nouveau derby du Texas remporté par les Mavs, qui dominent les Spurs 109-103 grâce à un excellent momey time lors duquel ils ont passé un 16-3 fatal. C’est toutefois logique au vu du match puisque Dallas a été en tête quasiment de bout en bout. Ils portent leur bilan à 36-23 alors que les Spurs ne profitent pas des défaites devant eux pour recoller.

S’il n’a pas été en grande réussite avec 26 points à 10/25 dont 3/11 à 3-pts Luka Doncic a marqué l’histoire des Mavs puisqu’il a signé un triple-double avec 10 rebonds et 14 passes, sont 21ème en carrière. Il égale déjà le record de franchise de Jasion Kidd, qui en avait fait aussi 21. A 20 ans, 21 vendredi, Luka Doncic compte plus de triple-doubles avant ses 21 ans que n’importe qui d’autre dans l’histoire, Magic Johnson étant second avec 7 et LeBron James troisième avec 5. Kristaps Porzingis sort un excellent match avec 28 points à 8/14 dont 4/8 à 3-pts et 12 rebonds alors que Tim Hardaway Jr score 17 points. Dallas shoote à seulement 41.9%, mais rentre 17 tirs de loin contre seulement 11 aux Spurs. Privés de LaMarcus Aldridge, DeMar DeRozan a signé 27 points à 9/15, 8 rebonds et 9 passes. Il a clairement manqué d’aide malgré 14 points à 4/6 à 3-pts de Marco Belinelli.

Les Mavs ont fait la course en tête à la faveur d’un 36/20 en premier acte, mais les Spurs n’ont pas explosé et se sont longtemps accrochés avant de revenir à la première grosse baisse de régime en attaque des hommes de Rick Carlisle. Ils ont connu une fin de 3ème quart et début de 4ème catastrophique. Ils ont inscrit 2 points et aucun panier en près de 8 minutes ce qui a permis aux Spurs de passer un terrible 17-2. Mais dallas a répliqué par un nouveau run avec des tirs à 3-pts de Porzingis, Curry et Doncic pour un 9-0 qui a été fatal aux Spurs à l’entame du money time.