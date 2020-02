Ja Morant déplore un grand manque de respect envers Russell Westbrook; « Je vais continuer à botter le cul de tout le monde »

Ja Morant, 20 ans, a joué son premier match NBA face à Russell Westbrook, son joueur préféré plus jeune, cette nuit. Le MVP 2017 a signé une masterclass face au rookie (12 points à 5/13, 3 rebonds et 9 passes décisives) avec 33 points à 15/24, 9 rebonds, 8 passes et 4 interceptions dans la victoire des Rockets sur les Grizzlies.

« J’ai toujours le sentiment qu’on lui manque énormément de respect. Les gens prennent son jeu pour acquis. Enfin quand même, il a tourné à un triple-double de moyenne ces 3 ou 4 dernières années, et c’est sûrement ce qu’il fait encore cette année, mais c’est toujours la même chose. J’aime vraiment qu’il continue à jouer et faire son taf sans se soucier de tout ça. » Ja Morant

Ces 25 derniers matchs, l’ex-Thunder tourne à 31.8 points à 50.2%, 7.8 rebonds et 7.1 passes de moyenne. Sur les 6 derniers matchs (soit depuis le transfert de Clint Capela) de son équipe (5 victoires), il apporte même 34 points à 56.9% de moyenne.

« Ce que les gens pensent de mon jeu, je m’en fous un peu. J’apprécie que des gars comme lui ou d’autres disent ça, mais du moment que je suis satisfait de ce que je fais, je vais continuer à botter le cul de tout le monde. » Russell Westbrook « Il apporte une excitation, une intensité qu’aucun autre joueur aussi talentueux n’apporte en NBA je pense. » James Harden

« Le cinq small-ball le rend encore plus difficile à défendre parce que maintenant il n’y a que des shooteurs sur le terrain, donc tu n’as pas d’aide, c’est juste du 1 contre 1, et tu ne peux pas défendre sur lui en 1 contre 1. Il est trop explosif, trop costaud. Ils essaient de mettre des big men sur lui, et il profite de sa vitesse. Tu ne peux rien faire, vraiment. » Austin Rivers

via ESPN