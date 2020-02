Les Los Angeles Lakers ont annoncé que LeBron James ne disputerait pas la rencontre de ce soir à San Francisco face aux Golden State Warriors. Le King souffre de l’aine et va donc manquer seulement son 3ème match de la saison. Rien d’alarmant à priori puisque ce n’est qu’une douleur et on peut pensait qu’il s’agit d’un peu de load management dans cette dernière ligne droite.

Quant à Anthony Davis, touché au coude, il devrait pouvoir tenir sa place.