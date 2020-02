Luka Doncic voit encore triple et égale Jason Kidd; Kristaps Porzingis brille

S’il n’a pas été en grande réussite avec 26 points à 10/25 dont 3/11 à 3-pts Luka Doncic a marqué l’histoire des Mavs puisqu’il a signé un triple-double avec 10 rebonds et 14 passes, sont 21ème en carrière. Il égale déjà le record de franchise de Jason Kidd, qui en avait fait aussi 21. A 20 ans, 21 vendredi, Luka Doncic compte plus de triple-doubles avant ses 21 ans que n’importe qui d’autre dans l’histoire, Magic Johnson étant second avec 7 et LeBron James troisième avec 5. Kristaps Porzingis sort un excellent match avec 28 points à 8/14 dont 4/8 à 3-pts et 12 rebonds