Okogie sur le contre décisif de D’Angelo Russell : « Il nous a dit que nous ne pouvions plus parler de sa défense maintenant »

Le vestiaire des Wolves a pu exploser de joie hier après la victoire à l’extérieur contre Miami sur le score de 129-126. Minnesota a ainsi mis fin à une série de 5 sans matchs consécutifs sans victoire, et ce, avec la manière. Un des grands artisans de cette victoire n’est autre que D’Angelo Russell.

L’ancien joueur des Nets et des Warriors a fait parler son jeu à longue distance hier en compilant 27 points à 9/18 dont 7/14 à 3pts avec 5 rebonds, 6 passes décisives, 3 interceptions et un contre. C’est d’ailleurs ce contre qui a permis aux Wolves de l’emporter cette nuit. En effet, Russell a bloqué la tentative de Jimmy Butler qui tentait de repasser devant dans les dernières secondes. DLo était connu pour son gros impact offensif, mais pas pour sa défense. Son coéquipier, Josh Okogie n’a pas loupé l’occasion de sortir une anecdote sur la défense de Russell.

Quoi qu’il en soit, le jeune meneur est reconnaissant envers son coach de l’avoir laissé sur le terrain malgré qu’il ne soit pas réputé sur sa défense.

« Coach Saunders a montré qu’il avait confiance en moi. » A déclaré Russell. « J’ai été dans des situations tout au long de ma carrière où les équipes me remplaçaient par exemple dans ces moments pour jouer une line-up beaucoup plus défensive. Qu’il me fasse confiance et qu’il croie en mes capacités, c’est juste la preuve que notre alchimie se développe. »