Enes Kanter sur les huées reçu par Gordon Hayward à Utah : « C’est absurde qu’il se fasse encore huer »

Alors que les Celtics étaient à Salt Lake City hier soir pour y défier le Jazz, les spectateurs ont sifflé l’ancien de la maison Gordon Hayward, parti à Boston depuis maintenant 3 ans. Une situation qui a même était dénoncé par un autre ancien Jazzman, Enes Kanter.

« Une chose à propos de Gordon, c’est qu’avant d’être un super basketteur, c’est un super coéquipier, donc c’est un peu absurde qu’il se fasse encore huer. Je ne pense même plus qu’il y ait de la haine maintenant, ils aiment juste ça. C’est la première que je ne suis pas nerveux en revenant ici. À chaque fois que je viens, j’ai l’habitude de l’être, mais maintenant qu’il y a Gordon, c’est lui qui récolte toutes les huées. » Enes Kanter

Dans la victoire des siens 114-103, Hayward a apporté 12 points et 5 rebonds en 35 minutes de jeu. Pour ces coéquipiers, la meilleure façon de répondre à ces huées était évidemment de repartir avec la victoire.

« C’est toujours bien de revenir là où tu as commencé, d’entendre la foule huer et de réussir à gagner. Ils ne peuvent plus rien dire. » Marcus Smart

« Je suis heureux d’avoir obtenu cette victoire pour G. » Jaylen Brown