4 rencontres à se mettre sous la dent ce soir, mais aucune énorme affiche. Les Lakers seront à San Francisco, le Thunder et les Kings se jouent dans l’Oklahoma pour la course aux playoffs et les Blazers sont eux à Indianapolis.

01h00 : Philadelphie 76ers – New York Knicks

02h00 : Indiana Pacers – Portland Trail Blazers

02h00 : Oklahoma City Thunder – Sacramento Kings en direct sur beIN Max 4

04h30 : Golden State Warriors – Los Angeles Lakers en direct sur beIN Sports 1