Chris Paul : « Moi, LeBron et Dwyane, une fois nous avons presque eu une opportunité de jouer ensemble »

Pendant des années on a imaginé un regroupement du bananao-boat – LeBron James, Dwyane Wade, Chris Paul et Carmelo Anthony – mais cela ne s’est jamais fait et ne se fera jamais. Cependant, 3 des 4 ne sont pas passés loin d’être associés si on en croit Chris Paul. Dans une interview accordée à Bleacher Report, le meneur de jeu du Thunder a confié qu’il y avait eu une chance que cela se fasse.

« Moi, Bron et D, une fois nous avons presque eu une opportunité de jouer ensemble. Mais nous ne savions pas qui allait porter le numéro 3. » CP3

Quand on lui demande quand s’est présentée cette opportunité, il est resté mystérieux

« À un moment donné lors des 15 dernières années. » CP3

On peut imaginer deux scénarios, au Heat au début des années 2010 quand Chris Paul a été échangé de New Orleans aux Clippers, ou aux Cavaliers lorsque Dwyane Wade y a signé en 2017 et que Chris Paul a demandé à être transféré et a pris la direction des Rockets. A l’époque les Clippers étaient intéressés par Kyrie Irving.

A noter que Melo et CP3 ont eux joué ensemble, c’était aux Rockets et cela n’a duré que quelques rencontres.

via Bleacher Report