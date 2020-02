Tuile : Saison sans doute terminée pour Kelly Oubre Jr.

Mauvaise nouvelle pour les Suns de Phoenix et Kelly Oubre Jr. puisque Yahoo! Sports rapporte que l’ailier souffre d’une rupture du ménisque du genou droit. On ne connait pas encore la durée d’indisponibilité car l’ailier va avoir une second opinion avec un spécialiste, afin notamment de déterminer la marche à suivre désormais car il y a plusieurs options dans le cas d’une rupture du ménisque. Toutefois, peu, voire aucune chance qu’il revienne avant mi-avril.

C’est un coup dur puisque les Suns sont à la lutte pour tenter d’aller en playoffs et l’ailier réalise sa meilleure saison avec 18.7 points à 45.2% dont 35.2% à 3-pts, 6.4 rbond,s 1.5 passe et 1.3 interception en 34.5 minutes sur 56 matchs.