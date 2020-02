Rudy Gobert : « Je mets plus de pression sur la défense »

Passé près à quelques occasions ces dernières saisons, Rudy Gobert a été récompensé de sa première sélection au All-Star Game, une nouvelle ligne à son palmarès en plus des titres de défenseur de l’année et des apparitions dans les 5 de la saison.

« C’est incroyable. Quand j’avais 16 ans je n’étais pas en équipe nationale, je n’étais pas considéré comme un des meilleurs de ma génération, mais j’ai continué de bosser dans l’ombre, j’ai essayé de sans cesse progresser. J’ai été drafté en 27ème position en étant considéré comme un gars qui deviendrait au mieux un role player. Cela montre que quand tu bosses, que tu croies en toi, et bien sûr que tu t’entoures des bonnes personnes et que tu es dans la bonne franchise, ça arrive. » Rudy

Il ne compte pas s’arrêter là, l’objectif restant le même

« Je continue juste de cravacher chaque jour. Je veux gagner. L’objectif est de remporter un titre. Lors de nos défaites en playoffs ces dernières années, à chaque fois je me suis demandé : ‘qu’est-ce que je peux faire pour aider l’équipe à passer un cap ?’ Offensivement, défensivement, je veux continuer de bosser. Je veux être un meilleur leader. Je veux pouvoir mener cette équipe à de meilleurs résultats et j’ai le sentiment de n’avoir jamais été aussi bon sur et en dehors du terrain, et je suis excité de voir ce que je vais accomplir cette année et dans le futur. » Rudy

Double défenseur de l’année en titre, il espère bien, en passant, pouvoir en glaner un 3ème même si actuellement le Jazz souffre en défense.

« Je suis très motivé, et comme je l’ai dit cela est lié à ce que nous faisons collectivement, le lien que nous avons, pas seulement moi, c’est tout le groupe de gars sans qui cela ne serait pas possible. Évidemment je veux être encore une fois le défenseur de l’année et il va falloir le faire collectivement comme lors des 2 dernières années. » Rudy

Élément capital de la défense du Jazz, il en est aussi un en attaque même si son rôle est plus limité. Cependant il progresse aussi dans le domaine.

« Je mets plus de pression sur la défense, je ne me contente plus de dérouler vers le panier, je fais d’autres choses. Je pense que j’ai progressé à la passe. Je peux attaquer le cercle en dribble et provoquer des fautes ou finir malgré le contact. C’est quelque chose sur lequel je bosse. Évidemment il y a le shoot aussi. Ce sont des choses sur lesquelles je bosse chaque jour et je pense que je peux nous aider à franchir un cap. » Rudy

