Les Lakers ont sorti les barbelés; Anthony Davis : « Une question d’effort et d’envie »

Sur le parquet de la pire équipe de la conférence Ouest, les Lakers ont fait la différence grâce à un 3ème quart-temps remporté 40-17 jeudi soir. Même sans LeBron James (aine), ils l’ont emporté 116-86 (7ème victoire de rang) à San Francisco, en sortant les barbelés en seconde mi-temps : Golden State n’a marqué que 34 points sur les 2 derniers quarts-temps réunis.

Six joueurs ont terminé à au moins 10 points pour Los Angeles, dont Davis avec 23 points (6/13, 6 rebonds, 2 contres, 2 interceptions) et Kyle Kuzma (18 points à 8/17, 3 rebonds, 3 passes). Un Kuzma plus à l’aise sur son poste 3 naturel depuis l’arrivée de Markieff Morris (8 points) en renfort à l’intérieur.

« On sait que c’est une équipe qui aime courir, shooter à 3-points et se nourrir des ballons perdus. Ils sont 4èmes en NBA au nombre de ballons perdus provoqués. On en a perdu 11 ou 12 en 1ère mi-temps. On ne peut pas se permettre de faire ça contre une équipe comme ça. Donc on s’est assuré de faire des stops, on a couru et on a réussi à creuser l’écart. » Anthony Davis