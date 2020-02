Encore un gros comeback pour OKC, reçu 5/5 ! « On sait quoi faire dans cette situation »

Mené de jusqu’à 19 points, le Thunder a gagné un deuxième match consécutif (après un succès 124-122 à Chicago) dans le money time cette nuit, aux dépens de Sacramento. Devancés 61-50 à la pause, puis 78-59, les hommes de Billy Donovan ont réagi avec un 15-0 en privant leurs adversaires de points pendant près de 6 minutes. Revenus à 82-81 après trois quarts-temps, les spécialistes des 12 dernières minutes ont ensuite pris l’avantage sur des 3-points de Danilo Gallinari et Chris Paul.

« Simplement essayé de rester agressif. L’un de nos plus gros avantages ici à domicile c’est le public. Plus on peut continuer à faire en sorte qu’il soit dans le match, meilleur c’est pour nous. » Chris Paul

« On a beaucoup été dans cette situation, on sait quoi faire. Je pense parler au nom des cinq gars qui sont sur le terrain à la fin du match en disant qu’on est confiants, qu’on travaille dur et qu’on se fait confiance les uns les autres. » Shai Gilgeous-Alexander

« Nous avons un groupe très compétitif. Les gars sont intelligents et ils comprennent pourquoi les choses ne se passent pas bien quand c’est le cas. » Billy Donovan