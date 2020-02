Myles Turner : « Merci le café »

Quelque chose semblait avoir changé dans le comportement de Myles Turner, plus confiant et plus énergique récemment. Après ses 6 points, 10 rebonds et 8 contres dans la victoire contre Charlotte, il a signé 14 points, 10 rebonds, 2 contres et un 3-points clutch dans les dernières secondes cette nuit pour achever Portland (106-100) au Bankers Life Fieldhouse.

« Je sais que lorsque je joue comme ça, c’est de bon augure pour moi et l’équipe, qui peut me chercher quand elle a besoin de trouver cette énergie. » Myles Turner

Le secret de ce petit coup de fouet ?

« Le café. Je sais que quand je joue avec une forte intensité ça fait quelque chose à notre équipe. Donc merci le café. » Myles Turner

Une question de timing. Le Pacer ne vient pas de découvrir les vertus de l’arabica – il boit du café avant les matchs depuis un moment déjà – mais il a découvert récemment que boire sa tasse une petite heure seulement avant l’entre-deux lui était plus bénéfique et lui évitait un coup de barre au moment de la mi-temps. Contre les Blazers, 6 joueurs d’Indiana, 6ème de la conférence Est avec un bilan de 35 victoires pour 24 défaites, ont signé au moins 10 points.

via Pacers.com