Steve Kerr : « On avait besoin de lui; On connaît notre bilan, mais on doit quand même répondre à un certain standard de jeu »

Par terre après une prise de position rapide de Dwight Howard et plusieurs contacts dans la raquette à moins de 6 minutes de la fin du 2ème quart-temps, Draymond Green s’en est successivement pris aux arbitres Marat Kogut et Tyler Ford, coupables selon lui d’avoir sifflé une faute inexistante à son encontre. Deux techniques plus tard, le Warrior a été éjecté.

« On avait besoin de lui en seconde mi-temps. Il nous a manqués. » Steve Kerr

Au moment de sa sortie, Golden State était mené 42-37. À la pause, l’équipe ne comptait plus que 2 points de retard, mais le 3ème quart-temps lui a été fatal, avec un 40-17 encaissé (13 shoots sur 19 ratés, 7 ballons perdus su la période).

« Ce soir on a fait un pas en arrière en seconde mi-temps. On connaît notre bilan, mais on doit quand même répondre à un certain standard de jeu. » Steve Kerr

Sans Green, les Warriors ont subi leur 47ème défaite (12-47) de la saison (9ème d’affilée).

via Mercury News