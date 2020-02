Changement de plan concernant Stephen Curry

Il y a quelques jours Shams rapportait que Stephen Curry reviendrait à la compétition demain face aux Wizards, mais Steve Kerr avait calmé le jeu dès le lendemain. Stephen Curry et les Warriors se sont réunis hier, comme annoncé, et il a finalement été décidé de retarder le retour du meneur de jeu, qui visait un retour le 1er mars depuis des semaines.

La franchise précise qu’il est toujours dans les temps pour un retour durant la courant du mois de mars et selon Shams à l’heure actuelle il n’y a aucune date visée spécifiquement.

Lundi il devrait s’entraîner avec les Santa Cruz Warriors alors que Golden State joue mardi à Denver et accueille Toronto vendredi..

Stephen Curry continues to make good progress in his recovery from a broken left hand and remains on-schedule for a return to play at some point in March.

He is now participating in full scrimmages and is scheduled to practice with the Santa Cruz Warriors on Monday. pic.twitter.com/g49Kbwx5gA

— Golden State Warriors (@warriors) February 29, 2020